Daiichi Sankyo поплатится третью миллиарда долларов

Всему причиной гипотензивные препараты на основе олмесартана медоксомила.

«Даичи Санкё» (Daiichi Sankyo) согласилась выделить 300 млн долларов для урегулирования претензий пациентов, пострадавших от гипотензивных препаратов на основе олмесартана медоксомила — антагониста рецепторов ангиотензина II, таких как «Беникар» (Benicar), «Беникар HCT» (Benicar HCT), «Азор» (Azor) и «Трибензор» (Tribenzor). Было зарегистрировано почти 2300 судебных исков от людей, столкнувшихся с нежелательными побочными реакциями вроде глютеноподобной энтеропатии и другими тяжелыми желудочно-кишечными проявлениями. Разбирательства начались в январе 2014 года.

«Даичи Санкё» подчеркнула, что внушительные выплаты не отразятся на финансовых показателях, поскольку покрываются страховыми организациями. Между тем японская фармацевтическая компания изрядно пострадала от потери в прошлом году патентной защиты олмесартана медоксомила, который приносил 2,6 млрд долларов, что составляло четверть всех доходов. Предприятию пришлось сократить более чем 1,2 тыс. рабочих мест (в основном в США) и закрыть ряд производственных площадок в Германии и Японии.

«Даичи Санкё» пробует реструктуризировать бизнес и для этого отказывается от препаратов первичной медицинской помощи, двигаясь в сторону специализированных лекарств, таких, например, как ингибитор фактора свертывания крови Xa «Савайса»/«Ликсиана» (Savaysa/Lixiana, эдоксабан) для профилактики тромбоэмболии и антагонист μ-опиоидного рецептора периферического действия «Мовантик» (Movantik, налоксегол) для терапии опиоидного запора.

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