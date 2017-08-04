Новосибирские биохимики работают над созданием противоопухолевых дендритноклеточных вакцин

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН исследуют применение дендритных клеток, активирующих противоопухолевый ответ иммунной системы, для создания вакцины от раковых заболеваний.

Дендритные клетки имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими — то есть, поглощая опухолевый антиген, обрабатывая его внутри себя и представляя его Т-лимфоцитам (клеткам иммунной системы), они способны активировать иммунный ответ: Т-лимфоциты начинают отличать клетки собственного организма от зараженных, опухолевых или чужеродных. Это свойства ученые используют в попытках создать противоопухолевые вакцины: сейчас в мире проходит множество как доклинических, так и клинических испытаний препаратов, работающих по этому принципу, одна из которых уже была одобрена. Подобная стратегия называется иммунотерапией.

— Стандартные методы противоопулевых заболеваний, такие как химио- или лучевая терапия, обладают множеством негативных эффектов, например, ненаправленностью действия, из-за которой погибают здоровые ткани. Иммунотерапия же не имеет сильных побочных эффектов, запускает собственные ресурсы организма для борьбы с опухолью и обладает специфичностью, — рассказал научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Олег Марков на конференции «Биотехнология — медицине будущего».

Схема получения вакцины заключается в следующем: у пациента забирают периферическую кровь, из которой получают незрелые дендритные клетки, нагружают их различными опухолевыми антигенами, стимулируют созревание дендритных клеток, а потом вводят обратно в организм. Несмотря на популярность этого направления, до сих пор не решена проблема эффективной доставки антигенов в дендритные клетки.

Ученые ИХБФМ СО РАН работают над этой задачей. Дендритные клетки в большом количестве экспрессируют на своей поверхности маннозные рецепторы, которые могут связываться с остатками маннозы на поверхности патогена — специалисты использовали это свойство для доставки антигена в клетки. Для этого были синтезированы маннозилированные катионные липосомы, доставляющие нуклеиновые кислоты, кодирующие опухолевые антигены, направленно в дендритные клетки. Созданная по этому принципу вакцина была проверена на мышах: её использование привело к тому, что количество метастаз меланомы у мышей снизилось в 5—6 раз относительно контрольной группы.

«Наука в Сибири»