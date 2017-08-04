CHMP рекомендовал к регистрации препарат Актемра® для лечения гигантоклеточного артериита

Компания «Рош» (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) объявила сегодня о положительном решении Комитета по лекарственным препаратам для человека (англ.: CHMP) и его рекомендации зарегистрировать препарат Актемра® (тоцилизумаб) для лечения гигантоклеточного артериита (ГКА), хронического и потенциально опасного для жизни аутоиммунного заболевания. С учетом этой рекомендации CHMP, ожидается, что в ближайшее время Европейская комиссия примет окончательное решение о регистрации Актемры по показанию ГКА. В случае одобрения Актемра станет первым препаратом для лечения ГКА в Европе.

«Мы очень рады положительному решению CHMP, которое является важным шагом для предоставления европейским пациентам с гигантоклеточным артериитом одобренного метода лечения этого тяжелого заболевания, – комментирует Сандра Хорнинг, главный медицинский директор и глава глобального подразделения по разработке лекарственных препаратов компании «Рош». – Как первый нестероидный препарат, продемонстрировавший эффективность при ГКА, Актемра способна в корне изменить подход к терапии этого заболевания. Мы гордимся лидирующей ролью «Рош» в обеспечении реальных позитивных изменений для пациентов с ГКА и их врачей».

Положительное решение основано на результатах исследования III фазы GiACTA, в котором оценивалось применение Актемры у пациентов с ГКА. Результаты исследования показали, что применение препарата Актемра в сочетании с шестимесячной терапией стероидами, позволяло более эффективно поддерживать ремиссию заболевания через год терапии у значительно большего числа пациентов (56% — при введении препарата Актемра 1 раз в неделю и 53,1% — при введении препарата Актемра 2 раза в неделю) по сравнению с терапией стероидами с постепенным снижением их дозы на протяжении 26 недель (14%) и 52 недель (17,6%).

Ранее, 22 мая 2017 года, Актемра была одобрена Управлением по контролю продуктов и лекарств (FDA) для применения при ГКА в США.

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, являясь самым крупным производителем биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы. Компания является лидером в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета.

gmpnews