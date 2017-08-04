Главгосстройнадзор проверил ход строительства завода лекарственных средств в Оболенске

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку строительства завода по производству твердых лекарственных форм, расположенного в п. Оболенск Серпуховского района.

— В настоящее время ведутся работы по монтажу металлоконструкций несущего каркаса здания, устройство кровли и наружных инженерных сетей. Возведение объекта ведется в соответствии с графиком работ, — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, производственный комплекс включает несколько подразделений: основной производственный участок, отдел инновационных технологий, лабораторный комплекс, склад высокостеллажного хранения, вспомогательные помещения.

Общая площадь объекта — 20413 квадратных метров.

В новых помещениях будут установлены три производственные линии получения гранулята, а также таблетирования, наполнения капсул, покрытия таблеток, первичной и вторичной упаковки.

Благоустройством предусматривается устройство подъездных путей, зоны погрузки — разгрузки и озеленение территории.

Строительство осуществляется за счет инвестора. Застройщиком выступает АО «ФП «Оболенское», генподрядчиком – ООО «СМС».

Планируемый срок завершения работ – первый квартал 2019 года.

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