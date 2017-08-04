За три месяца объем продаж Shire вырос на 54%

Во II квартале 2017 г. объем продаж ирландской фармацевтической компании Shire вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 3,7 млрд долл. благодаря приобретению американской компании Baxalta, сообщает FirstWord Pharma.

Чистая прибыль составила 240 млн долл., что значительно ниже прогнозов аналитиков (768 млн долл.). Во II квартале 2016 г. компания показала убыток 162 млн долл.

Как отметил исполнительный директор Shire Флемминг Орнсков, в компании рассматривают стратегические возможности для подразделения по разработке ЛП для лечения неврологических заболеваний, не исключая IPO. По словам руководителя, судьба этого бизнеса будет решена к концу года.

По прогнозу Shire, в 2017 г. объем продаж составит 14,3–14,6 млрд долл., а не 14,4–14,8 млрд долл., как прогнозировалось ранее. Прибыль на акцию составит 14,80–15,20 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»