Тева приросла на 13 % и сворачивает деятельность в 45 странах.

Израильская фармацевтическая компания Teva понизила прогноз на 2017 г. из-за снижения цен на дженерики в США и задержки лончей новых продуктов, сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный объем продаж Teva вырос на 13% и составил 5,7 млрд долл., что обусловлено приобретением дженерикового бизнеса Actavis. Аналитики прогнозировали 5,8 млрд долл.

Продажи дженериков увеличились на 20%, составив 3,1 млрд долл. Показатель по специализированным препаратам сократился на 9% – до 2,1 млрд долл., а по препарату Copaxone – на 10% – до 1 млрд долл.

За три месяца чистый убыток компании составил 6 млрд долл. против прибыли 188 млн долл. годом ранее.

По словам временно исполняющего обязанности исполнительного директора Teva Ицхака Петербурга, снижение показателей обусловлено ценами на дженерики в США и продолжающимся спадом бизнеса в Венесуэле.

По прогнозу Teva, в 2017 г. объем продаж составит 22,8–23,2 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 23,8–24,5 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается в пределах 4,30–4,50 долл., а не 4,90–5,30 долл., как прогнозировалось ранее.

Кроме того, Ицхак Петербург объявил о намерении Teva сократить 7 тыс. рабочих мест и закрыть или продать 6 производственных предприятий до конца текущего года. Также в компании планируют закрыть или продать еще 9 предприятий в 2018 г. и к концу 2017 г. приостановить деятельность в 45 странах мира.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»