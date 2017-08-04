Эксперт: Принудительная лицензия – инструмент для ведения переговоров

В ряде стран принудительное лицензирование применяется редко. Часто, это инструмент для принуждения патентообладателя к ведению переговоров о снижении цены оригинального препарата. Об этом в интервью «ФВ» зам. руководителя Роспатента Любовь КИРИЙ.

«Принудительная лицензия — один из инструментов ограничения монопольного права патентообладателя. Эта норма базируется на двух международных договорах, а именно на Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст.5А) и на Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС, ст.31), – рассказала она.

Статьями 7 и 8 Соглашения ТРИПС также закреплен принцип баланса не только частных и общественных интересов, но и интересов развитых и развивающихся государств. В них закреплено право стран, участников ВТО, принимать меры, необходимые для охраны здоровья населения, для содействия общественным интересам. «Как Парижская конвенция, так и Соглашение ТРИПС предусматривают возможность гибкого регулирования национального законодательства с учетом обеспечения потребностей общества. Действующее российское законодательство также содержит все необходимые нормы для применения данного инструмента. Однако практика применения принудительного лицензирования в Российской Федерации отсутствует», – отметила Любовь Кирий.

Она обратила внимание, что в ряде стран мира, например в США, норма о принудительном лицензировании применяется крайне редко. «Этот инструмент в основном используется для принуждения патентообладателя к ведению переговоров о снижении цены оригинального препарата в обмен на предложения со стороны правительства в части условий контрактов по закупкам этого препарата. В нашей стране такой практики пока нет, но возможности ее введения активно обсуждаются в последнее время на различных площадках», – говорит эксперт.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»