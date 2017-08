Во II квартале объем продаж продукции для здоровья Merck KGaA вырос на 1,7%

Во II квартале 2017 г. объем продаж продукции для здоровья, в т.ч. лекарственных средств немецкой химико –фармацевтической компании Merck KGaA вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 1,8 млрд евро (2,1 млрд долл.), несмотря на снижение продаж препаратов Rebif, Erbitux и Gonal-f, сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж компании увеличился на 2,3% и составил 3,9 млрд евро (4,6 млрд долл.). Квартальная чистая прибыль подскочила на 35,1% – до 421 млн евро (498,4 млн долл.).

За три месяца с апреля по июнь объем продаж препарата Rebif сократился на 3,7%, составив 425 млн евро (503,1 мон долл.), что, по мнению компании, обусловлено конкуренцией со стороны пероральных препаратов для лечения рассеянного склероза.

Продажи препарата Erbitux снизились на 7,9% – до 213 млн евро (252,2 млн долл.) из-за конкуренции в Европе. Показатель по препарату Gonal-f упал на 7,4% – до 193 млн евро (228,5 млн долл.).

Во II квартале FDA одобрило препарат Bavencio (avelumab), разрабатываемый Merck KGaA совместно с американской Pfizer, для лечения некоторых пациентов с местнораспространенной или метастатической уротелиальной карциномой.

В июне Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал к одобрению пероральный препарат для лечения ремиттирующего рассеянного склероза у пациентов с высокой активностью заболевания Mavenclad (cladribine).

По прогнозам Merck KGaA, в 2017 г. скорректированная операционная прибыль составит 4,4–4,6 млрд евро (5,2–5,4 млрд долл.). Прибыль за год ожидается в пределах 15,3–15,7 млрд евро (18,1–18,6 млрд долл.) против 15,5–16 млрд евро (18,4–19 млрд долл.), как предполагалось ранее.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»