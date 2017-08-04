Расширен возраст применения препарата «Полиоксидоний» Во II квартале объем продаж продукции для здоровья Merck KGaA вырос на 1,7% » В Казахстане заключены долгосрочные договоры по госзакупке лекарств 2 августа 2017 г. в Казахстане были заключены 10-летние договоры на выкуп всей продукции у 23 отечественных производителей, среди которых есть «нулевые», то есть те, у которых еще нет производства. Таким образом Единый дистрибьютор пытается стимулировать рост отечественного фармрынка в надежде, что «нулевые» производители привлекут инвестиции и за пять лет наладят собственное производство лекарств по стандартам GMP. По истечении этого срока производители должны будут начать поставку качественных отечественных лекарств и медизделий. На данный момент лишь 11% рынка принадлежит отечественным препаратам. Государство намерено довести эту цифру до пороговых 30% в рамках обеспечения национальной лекарственной безопасности. Елена Сон

«Фармацевтический вестник»