Расширен возраст применения препарата «Полиоксидоний»

Минздрав России утвердил изменения в инструкцию на препарат «Полиоксидоний» таблетки 12 мг (НПО «Петровакс Фарм») – лекарственное средство одобрено к применению у детей в возрасте от 3-х лет.

Расширение возраста применения препарата зарегистрировано на основе результатов клинических исследований, в которых приняли участие 228 пациентов от 3 до 14 лет c диагнозом ОРИ верхних дыхательных путей или грипп в 7 российских клинических центрах, имеющих опыт терапии ОРИ у детей.

Проспективные многоцентровые двойные слепые, плацебоконтролируемые сравнительные рандомизированные параллельно-групповые исследования проводились в соответствии с правилами GCP.

«Фармацевтический вестник»