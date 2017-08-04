Протезы суставов из титанового порошка будут «выращивать» на 3D-принтере тысячами в год

Самарские ученые разработали субстрат-порошок и технологию изготовления персонифицированных суставных имплантов с помощью 3D-печати.

«У нас начались масштабные доклинические испытания, а в 2019 году планируем выйти на серийное производство объемом 3,5 тыс. эндопротезов в год. Аналогичных технологий с персонифицированным подходом к пациентам сегодня в России нет», — рассказал «ФВ» ведущий консультант проекта по разработке персонифицированных эндопротезов суставов кисти Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Андрей Николаенко.

Изобретение разрабатывалось в лаборатории аддитивных технологий Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева на базе Инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.

Ранее завершились доклинические испытания на животных, а сейчас ожидается получение международного патента.

Как отмечают специалисты лаборатории, 3D-технология позволяет полностью повторить индивидуальную анатомию человека при имплантации костей и суставов.

«Порошок для спекания эндопротезов — это титан, который мы технологически адаптировали для медицинских нужд по таким критериям, как биосовместимость и отсутствие токсичности. Работаем над бионическими характеристиками имплантов — уменьшение веса протеза при сохранении его анатомических контуров, — рассказал «ФВ» Андрей Николаенко. — Нам удалось разработать дифференциальный подход к покрытию имплантов: там, где нужна биоинтеграция протеза с подлежащими тканями, — поверхность пористая, а в местах, где необходимо скольжение, – гладкая».

Пористая поверхность позволит прорастать тканям в эндопротез и надежно фиксировать имплантированный протез, обеспечивая его стабильность. Изделия успешно проходят испытания по ГОСТам: выдерживают статистические, динамические и цикличные нагрузки и являются биосовместимыми.

Временной цикл создания кратно превосходит традиционное производство. Одни сутки уходит на моделирование и столько же на «выращивание» протеза. Авторы изобретения уверены, что их протезы будут дешевле зарубежных аналогов в три раза. Но востребованность на российском рынке пока под вопросом. Отечественные производители протезов говорят о дороговизне титанового порошка. Вся надежда авторов патента на большие объемы производства и госзаказы.

Разработка шла на средства государственных грантов и местных самарских инвесторов. Точный объем инвестиций в разработку, испытания и создание технологической цепочки производства не раскрывается, но оговаривается, что сумма вложений не превысит 100 млн руб.

Участники проекта считают своим ключевым преимуществом территориальный медицинский и фармацевтический кластер. Он позволяет объединить клиническую, инженерно-техническую, экспериментальную и производственную базы в одном городе, повысив эффективность на всех этапах создания технологий.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»