Выписка противодиабетических препаратов в Англии увеличилась на 80% за последние 10 лет

Согласно новым данным NHS Digital, рост выписки противодиабетических препаратов превышает общий рост выписки рецептов, сообщает PharmaTimes.

Приведенные данные свидетельствуют о росте выписки противодиабетических препаратов в учреждениях первичной медицинской помощи на 80,1% за последние 10 лет, в то время как количество рецептов, выписанных в первичном звене по всем другим заболеваниям, увеличилось на 46%.

Отчет о выписке рецептов на средства для лечения сахарного диабета в Англии за период 2006/07 – 2016/17 гг. (Prescribing for Diabetes: England 2006/07 to 2016/17) также содержит данные о том, что рост выписки противодиабетических препаратов (4,4%) в учреждениях первичной медицинской помощи более чем в 2 раза превысил таковой по всем остальным заболеваниям (2%).

В отчете отмечено также, что рост выписки противодиабетических препаратов в первичном звене почти в 2 раз превысил рост заболеваемости населения диабетом. Согласно последним доступным данным по заболеваемости (2015/16), за период 2009/10 – 2015/16 гг., рост заболеваемости диабетом в Англии составил 22,6%, тогда как за тот же период число выписанных рецептов на противодиабетические средства выросло на 40%.

Примечательно также то, что в 2016/17 гг. доля препаратов для лечения диабета составила примерно 1 фунт стерлингов на каждые 9 фунтов стерлингов стоимости всех лекарств, выписанных в первичном звене Англии, в то время как в 2006/07 гг. их доля составляла менее 1 фунта на каждые 14 фунтов стерлингов.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»