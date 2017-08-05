Кредиторы «Здоровых людей» добились возбуждения уголовного дела

Следственный комитет УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по преднамеренному банкротству ООО «УК Пента», сообщили Vademecum в пресс-службе ведомства. «УК Пента» была операционной компанией обанкротившейся аптечной сети «Здоровые люди», а уголовное дело возбуждено по настоянию кредиторов, которые подозревают, что бывшие владельцы сети преднамеренно вывели из нее все активы.

Уголовное дело было возбуждено 13 июля 2017 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Максимальная ответственность, предусмотренная статьей, – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев.

По словам конкурсного управляющего «УК Пента» Эдуарда Чу, заявление о возбуждении уголовного дела подавал он сам совместно с кредиторами компании, одним из которых является фармдистрибьютор «СИА Интернейшнл». По данным самой «СИА», аптечная сеть «Здоровые люди» задолжала ей более 700 млн рублей. Представитель Marathon Group («СИА Интернейшнл» входит в состав группы) подтвердил Vademecum, что компания присоединилась к коллективному заявлению о возбуждении уголовного дела.

«Когда мы проводили анализ финансового состояния должника, то нам показалось, что все активы из «УК Пента» вымывались, – объясняет Эдуард Чу. – Оказалось, что стоимость активов «УК Пента» нулевая, а задолженность составляет около 1 млрд рублей. Признаки неплатежеспособности компании появились примерно 5-6 лет назад. Добросовестный должник должен был еще тогда обратиться с заявлением о признании банкротства, а не аккумулировать задолженность в сотни миллионов. Мы думаем, это делалось сознательно: деньги прятались и выводились».

В юридической компании «БГП Литигейшн», которая сейчас является совладельцем ООО «Здоровые люди», основного юрлица обанкротившейся аптечной сети, выводы конкурсного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства поддержали.

«В пользу этого вывода говорит факт продажи «дочек» «Здоровых людей» в 2015 году, которую мы оспариваем в суде, – говорит юрист «БГП Литигейшн» Денис Дурашкин. – В холдинге «Здоровые люди» именно эти дочерние общества генерировали прибыль. Поэтому в тот момент, когда эти компании были проданы, «УК Пента» со своими долгами оказалась обречена на банкротство».

Историю краха «Здоровых людей», а также чем теперь занимается один из бывших совладельцев сети Алексей Батулин, читайте в специальном расследовании Vademecum.

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