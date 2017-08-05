Siemens отложил IPO Healthineers до 2018 года

Один из крупнейших мировых поставщиков медицинского оборудования немецкий концерн Siemens заявил о решении отложить до 2018 года IPO (публичное размещение акций) своего подразделения медтехники Healthineers, которое оценивается инвесторами в $47 млрд.

В качестве причины такого решения эксперты называют неудовлетворительные квартальные показатели всего концерна Siemens, вызванные проблемами в секторе энергетического оборудования. Как указывает Reuters, акции Siemens на Франкфуртской фондовой бирже упали более чем на 3%.

Интерес инвесторов к Healthineers, который оценивается в $47 млрд, возник после того, как исполнительный директор Siemens Джо Кэзер объявил в ноябре 2016 года о предстоящем размещении на бирже акций этого подразделения концерна.

Siemens хочет, чтобы у Healthineers были собственные средства для инвестиций и развития, поскольку глобальный рынок меняется – переходит от томографии к молекулярной диагностике и технике для самостоятельной заботы пациентов о своем здоровье.

Майкл Сен, член совета директоров немецкого концерна, ответственный за Healthineers, заявил, что Siemens рассматривает вариант листинга акций Healthineers не в Германии, а в США, так как «акции большинства аналогичных компаний торгуются на американском фондовом рынке».

По оценкам аналитиков консалтинговой компании Evaluate, к 2022 году объем рынка медтехники достигнет $529,8 млрд, причем компания Siemens останется в тройке лидеров.

Источник: Reuters

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