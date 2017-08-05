Комбинированный препарат против гепатита С разработки AbbVie теперь доступен в США

Вскоре после регистрации комбинированной терапии вирусного гепатита С на территории ЕС, компания AbbVie получила регистрационное удостоверение на Мэвирет (Mavyret) в США. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение препарата в терапии взрослых пациентов с вирусным гепатитом С генотипов 1-6.

На сайте американского регулятора отмечается, что представленное AbbVie средство является первой 8-недельной терапией для всех наиболее распространенных шести генотипов вируса С, предназначенной для взрослых пациентов без цирроза печени, не проходивших ранее соответствующего лечения. До сегодняшнего дня стандартной длительностью лечения было 12 недель или больше.

В Европе комбинированная терапия на основе глекапревира (glecaprevir) и пибрентасвира (pibrentasvir) была одобренавсего несколькими днями ранее. Клинические исследования показали, что препарат эффективен в 97,5% случаев.

Пероральная комбинация двух противовирусных агентов глекапревира (ингибитор протеазы NS3/4A) и пибрентасвира (ингибитор NS5A) была разработана в рамках сотрудничества AbbVie и Enanta Pharmaceuticals. Лекарственное средство также получило право на приоритетное рассмотрение регистрационной заявки от Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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