«АстраЗенека» совершает новый прорыв в терапии онкологических заболеваний

Компания «АстраЗенека» и её международное подразделение «МедИммьюн», занимающееся исследованиями и разработками биологических препаратов, объявили о предоставлении FDA США препарату дурвалумаб статуса «прорыва в терапии» для пациентов с местнораспространённым неоперабельным немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ), у которых заболевание не прогрессировало на фоне лучевой терапии и одновременной платиносодержащей химиотерапии.

Решение FDA было основано на предварительных результатах исследования III фазы PACIFIC. Важно отметить, что в настоящее время также продолжается изучение дурвалумаба в рамках другого исследования – MYSTIC. Несмотря на то, что не была достигнута первичная конечная точка по показателю выживаемости без прогрессирования (ВБП) в сравнении с химиотерапией, «АстраЗенека» сфокусирована на достижении других, наиболее важных, первичных конечных точек по показателям общей выживаемости (ОВ) при монотерапии дурвалумабом, а также терапии комбинацией дурвалумаба с тремелимумабом.

Сразу вслед за важным достижением по дурвалумабу статус «прорыва в терапии» получил разрабатываемый компанией «АстраЗенека» совместно с биофармацевтическим центром по гематологическим исследованиям Acerta Pharma препарат акалабрутиниб для лечения пациентов с мантийноклеточной лимфомой (МКЛ), которые получили как минимум один режим терапии. Aкалабрутиниб – высокоселективный ингибитор тирозинкиназы Брутона, находящийся в стадии разработки и предназначенный для лечения различных В-клеточных гемобластозов.

С 2014 г. FDA США предоставило статус «прорыва в терапии» пяти онкологическим препаратам компании «АстраЗенека». Текущее достижение по дурвалумабу – это второй случай получения статуса прорыва в терапии для этого препарата. Акалабрутиниб же стал первым лекарственным препаратом нашей компании, получившим такой статус в области гематологии.

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

gmpnews