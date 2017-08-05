В ОЭЗ «Тольятти» запущен один из самых современных фармацевтических заводов в России «АстраЗенека» совершает новый прорыв в терапии онкологических заболеваний » Обзор сделок по слияниям и поглощениям в области фармации и биотехнологии в июле 2017 года В июле наблюдалось замедление темпов слияний и поглощений фармацевтических и биотехнологических компаний, и данная тенденция продолжится в августе. Среди наиболее значительных сделок: покупка японской компанией Mitsubishi Tanabe Pharma (TYO: 4508) израильского производителя лекарственных средств Neuroderm за $1,1 млрд, а также приобретение французской фармацевтической компанией Sanofi (Euronext: SAN) американской биофармацевтической компании «Protein Sciences», специализирующейся на разработке вакцин, за $ 650 млн. Покупатель Кандидат на приобретение Стоимость Цель «Advent International» «Grupo Farmacéutico SOMAR» (мексиканская дочерняя компания Endo International) Около 124 млн долларов Продажа части непрофильных активов позволит «Endo International» направить все ресурсы на основные области роста. «Advent», приобретая ведущего игрока на крупном и хорошо растущем мексиканском рынке генериков, усиливает свои позиции в секторе здравоохранения «Sanofi» «Protein Sciences» Первоначальный платеж «Sanofi» составит 650 млн долларов, еще 100 млн дол. будет выплачено при достижении определенных целей в исследованиях новых лекарственных средств Цель сделки — приобретение квадривалентной вакцины против гриппа «Flutok Protein Sciences». Это единственная вакцина на основе рекомбинантных белков в США, одобренная против гриппа. Сделка позволит расширить портфолио вакцин против гриппа, не содержащих куриный белок. Международный фонд поддержки регенеративной медицины в Китае «Haitong International Zhonghua Finance Acquisition Fund ILP» «ObagiMedicalProducts» (бизнес-подразделение «ValeantPharmaceuticals», занимающееся разработкой и производством дерматологических продуктов) 190 млн долларов Продажа «Obagi Medical Products» позволит компании «Valeant» сократить задолженность и сосредоточиться на развитии основных направлений деятельности. Приобретение глобальной специализированной фармацевтической компании, основанной ведущими специалистами по уходу за кожей в 1988 году, позволит китайскому Фонду поддержки регенеративной медицины укрепить свои позиции. «Tissue Regenix» «CellRight Technologies» До 30 млн долларов Обе компании специализируются на разработках в области регенеративной медицины. Британская компания «Tissue Regenix», купив компанию из США «CellRight Technologies», становится мировым лидером в области регенеративной медицины, ускоряя рост и проникновение на ключевые рынки США. «Mitsubishi Tanabe Pharma» «NeuroDerm» 1,1 млрд долларов Основная цель сделки для «Mitsubishi Tanabe Pharma»связана с продуктом ND0612 (леводопа/карбидопа), проходящим клинические исследования III фазы в США и Европе. «Evotec» «Aptuit» 300 млн долларов Приобретение крупной контрактной исследовательской организации позволит «Evotec» укрепить свою позицию ведущего игрока на рынке инноваций. Источник: Фармацевтическое обозрение Казахстана со ссылкой на www.thepharmaletter.com. pharm.reviews