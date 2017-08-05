Обзор сделок по слияниям и поглощениям в области фармации и биотехнологии в июле 2017 года

В июле наблюдалось замедление темпов слияний и поглощений фармацевтических и биотехнологических компаний, и данная тенденция продолжится в августе. Среди наиболее значительных сделок: покупка японской компанией Mitsubishi Tanabe Pharma (TYO: 4508) израильского производителя лекарственных средств Neuroderm за $1,1 млрд, а также приобретение французской фармацевтической компанией Sanofi (Euronext: SAN) американской биофармацевтической компании «Protein Sciences», специализирующейся на разработке вакцин, за $ 650 млн.
|Покупатель
|Кандидат на приобретение
|Стоимость
|Цель
|«Advent International»
|«Grupo Farmacéutico SOMAR» (мексиканская дочерняя компания Endo International)
|Около 124 млн долларов
|Продажа части непрофильных активов позволит «Endo International» направить все ресурсы на основные области роста. «Advent», приобретая ведущего игрока на крупном и хорошо растущем мексиканском рынке генериков, усиливает свои позиции в секторе здравоохранения
|«Sanofi»
|«Protein Sciences»
|Первоначальный платеж «Sanofi» составит 650 млн долларов, еще 100 млн дол. будет выплачено при достижении определенных целей в исследованиях новых лекарственных средств
|Цель сделки — приобретение квадривалентной вакцины против гриппа «Flutok Protein Sciences». Это единственная вакцина на основе рекомбинантных белков в США, одобренная против гриппа. Сделка позволит расширить портфолио вакцин против гриппа, не содержащих куриный белок.
|Международный фонд поддержки регенеративной медицины в Китае «Haitong International Zhonghua Finance Acquisition Fund ILP»
|«ObagiMedicalProducts» (бизнес-подразделение «ValeantPharmaceuticals», занимающееся разработкой и производством дерматологических продуктов)
|190 млн долларов
|Продажа «Obagi Medical Products» позволит компании «Valeant» сократить задолженность и сосредоточиться на развитии основных направлений деятельности. Приобретение глобальной специализированной фармацевтической компании, основанной ведущими специалистами по уходу за кожей в 1988 году, позволит китайскому Фонду поддержки регенеративной медицины укрепить свои позиции.
|«Tissue Regenix»
|«CellRight Technologies»
|До 30 млн долларов
|Обе компании специализируются на разработках в области регенеративной медицины. Британская компания «Tissue Regenix», купив компанию из США «CellRight Technologies», становится мировым лидером в области регенеративной медицины, ускоряя рост и проникновение на ключевые рынки США.
|«Mitsubishi Tanabe Pharma»
|«NeuroDerm»
|1,1 млрд долларов
|Основная цель сделки для «Mitsubishi Tanabe Pharma»связана с продуктом ND0612 (леводопа/карбидопа), проходящим клинические исследования III фазы в США и Европе.
|«Evotec»
|«Aptuit»
|300 млн долларов
|Приобретение крупной контрактной исследовательской организации позволит «Evotec» укрепить свою позицию ведущего игрока на рынке инноваций.
Источник: Фармацевтическое обозрение Казахстана со ссылкой на www.thepharmaletter.com.