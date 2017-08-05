Совет медицинских исследований и UCB объединяют усилия для разработки препаратов на основе антител

Британский Совет медицинских исследований (MRC) и компания UCB запустили новую схему взаимодействия для ускорения разработки лекарственных препаратов на основе антител, сообщает PharmaTimes.

В рамках данной инициативы MRC будет находить до пяти проектов в год, дающих доступ представителям академической науки Великобритании к технологиям компании UCB для содействия потенциальному открытию новых моноклональных антител. Эти антитела затем можно было бы использовать для исследования механизмов развития заболеваний и определения новых терапевтических мишеней.

Ученые получат доступ к высокоскоростной технологии открытия антител компании UCB, обеспечивающей быстрый отбор проб больших количеств антител для оценки их пригодности для исследования или лечения болезней человека, таких как рак, инфекционные и аутоиммунные заболевания.

Британские ученые смогут представлять проекты на рассмотрение MRC. Работа над проектами, выбранными для поддержки, начнется примерно во 2-м полугодии 2018 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»