Льготники Крыма обеспечены лекарствами

В Крыму нет острой проблемы с обеспечением лекарственными препаратами, все необходимые медикаменты есть в наличии. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач 3 августа на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«На сегодняшний день крымчане полностью обеспечены лекарственными препаратами как по региональной, так и по федеральной программе. Порядка 70% годовой потребности медикаментами обеспечено. У нас сейчас активно идут поставки из Министерства здравоохранения Российской Федерации препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции», — сказал Николай Деркач.

На данный момент в Крыму около 56 тысяч федеральных льготников и порядка 240 тысяч региональных льготников. Как пишет «Крыминформ», большинство федеральных льготников предпочитают получать денежную компенсацию за лекарственные препараты.

«Фармацевтический вестник»