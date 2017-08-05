Во II квартале объем продаж Allergan вырос на 8,8%

Во II квартале объем продаж компании Allergan увеличился на 8,8% на фоне роста показателей по препаратам Botox и Juvederm, сообщает FirstWord Pharma. Квартальный убыток составил 795,5 млн долл. против убытка 571,3 млн долл. годом ранее.

Объем продаж Botox составил 816 млн долл., превысив прогнозы аналитиков (691 млн долл.). Продажи препарата Linzess выросли на 11,7% – до 167,8 млн долл. Аналитики ожидали 186–188 млн долл. Показатель по препарату Restasis сократился на 9,4% – до 336,4 млн долл.

Во II квартале объем продаж препарата Juvederm увеличился на 7,3% и составил 126,2 млн долл.

Allergan повысила прогноз на 2017 г. В компании ожидают, что объем продаж составит 15,85–16,05 млрд долл. (более ранний прогноз – 15,8–16 млрд долл.), а прибыль на акцию – 16,05–16,45 долл., а не 15,85–16,35 долл., как предполагалось ранее.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»