Квартальная прибыль Regeneron достигла 388 млн долл.

Во II квартале объем продаж американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals увеличился на 21% и составил 1,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 1,4 млрд долл. Рост обусловлен увеличением продаж в США препарата Eylea на 11% – до 919 млн долл.

Квартальная прибыль компании почти удвоилась и составила 388 млн долл.

Как отметили в компании, росту финансовых показателей также способствовал более высокий, чем ожидалось доход в рамках сотрудничества с компаниями Bayer и Sanofi. В частности, доля от продаж препарата Eylea за пределами США (вне территории Америки препарат продает Bayer) составила 191 млн долл. против 167 млн долл. годом ранее. Квартальные продажи препарата Praluent (продается совместно с Sanofi) выросли с 24 млн долл. во II квартале 2016 г. до 46 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»