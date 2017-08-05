OBL Pharm выпускает важный препарат для «аптечки путешественника»

Расстройства кишечника, возникающие у туристов, обычно называют «диареей путешественника». По статистике она поражает более миллиона туристов в год!
Испытанным средством для лечения диареи являются удобные для путешественников жевательные таблетки Диара® с приятным вкусом, которые не требуют запивания водой. Препарат можно использовать взрослым людям и детям с шести лет. Диара® начинает действовать практически сразу, и имеет устойчивый эффект (4-6) часов после приема.
Учтите, что диарея обычно настигает путешественника внезапно. И, разумеется, в самое неподходящее время. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что покупатель побежит в аптеку при появлении первых симптомов. Лучше посоветовать запастись препаратом Диара® заранее. Препарат может применяться как для взрослых, так и для детей с 6 лет.
Ключевые преимущества:
- Жевательная форма – не требует запивания водой.
- Эффект наступает через 30 минут и действует 4 – 6 часов.
- Хорошая переносимость даже при длительном применении
- Препарат можно применять с 6 лет
Алгоритм консультирования клиента
|Запрос посетителя
|Жалобы на диарею
Просьба посоветовать средство от диареи в домашнюю аптечку
Помощь в подготовке «аптечки путешественника»
|При жалобе на диарею необходимо рекомендовать посещение врача (терапевта, инфекциониста).
|Возможны самостоятельные рекомендации (OTC)
|РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
ДИАРА (лоперамид)
|Противодиарейные препараты
|ЗАЧЕМ
|РЕЖИМ ПРИЕМА
|ВАЖНО ПОМНИТЬ!
|Избыток фруктов и другие факторы, такие как смена обстановки, некипяченая вода, плохие санитарные условия, нервное напряжение или стресс может привести к диарее.
Диарея может застать нас врасплох в самый неподходящий момент – в отпуске, на даче, на природе, на работе и в пути.
|Взрослым при острой и хронической диарее назначают в начальной дозе 2 таблетки (4 мг); затем — по 1 таблетке (2 мг) после каждого акта дефекации (в случае жидкого стула); максимальная суточная доза – 8 таблеток (16 мг).
Детям старше 6 лет назначают в начальной дозе 2 мг, затем по 2 мг после каждого акта дефекации (в случае жидкого стула); максимальная суточная доза — 3 таблетки (6 мг).
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Препарат необходим в домашней аптечке и аптечке путешественника!