OBL Pharm начал выпуск нового противодиарейного препарата Квартальная прибыль Regeneron достигла 388 млн долл. » OBL Pharm выпускает важный препарат для «аптечки путешественника» Расстройства кишечника, возникающие у туристов, обычно называют «диареей путеше­ственника». По статистике она поражает более миллиона туристов в год! Испы­танным средством для лечения диареи являются удобные для путешественников жевательные таблетки Диара® с приятным вкусом, которые не требуют запивания водой. Препарат можно использовать взрослым людям и детям с шести лет. Диара® начинает действовать практически сразу, и имеет устойчивый эффект (4-6) часов после приема. Учтите, что диарея обычно настигает путе­шественника внезапно. И, разумеется, в самое неподходящее время. Поэтому не стоит рассчи­тывать на то, что покупатель побежит в аптеку при появ­лении первых симптомов. Лучше посоветовать запастись пре­паратом Диара® заранее. Препарат может применяться как для взрослых, так и для детей с 6 лет. Ключевые преимущества: Жевательная форма – не требует запивания водой.

Эффект наступает через 30 минут и действует 4 – 6 часов.

Хорошая переносимость даже при длительном применении

Препарат можно применять с 6 лет Алгоритм консультирования клиента Запрос посетителя Жалобы на диарею Просьба посоветовать средство от диареи в домашнюю аптечку Помощь в подготовке «аптечки путешественника» При жалобе на диарею необходимо рекомендовать посещение врача (терапевта, инфекциониста). Возможны самостоятельные рекомендации (OTC) РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ ДИАРА (лоперамид) Противодиарейные препараты ЗАЧЕМ РЕЖИМ ПРИЕМА ВАЖНО ПОМНИТЬ! Избыток фруктов и другие факторы, такие как смена обстановки, некипяченая вода, плохие санитарные условия, нервное напряжение или стресс может привести к диарее. Диарея может застать нас врасплох в самый неподходящий момент – в отпуске, на даче, на природе, на работе и в пути. Взрослым при острой и хронической диарее назначают в начальной дозе 2 таблетки (4 мг); затем — по 1 таблетке (2 мг) после каждого акта дефекации (в случае жидкого стула); максимальная суточная доза – 8 таблеток (16 мг). Детям старше 6 лет назначают в начальной дозе 2 мг, затем по 2 мг после каждого акта дефекации (в случае жидкого стула); максимальная суточная доза — 3 таблетки (6 мг). Жевательная форма препарата не требует запивания водой.

Быстрое наступление эффекта.

Длительное устойчивое действие (4-6 часов). Препарат необходим в домашней аптечке и аптечке путешественника! «Фармацевтический вестник»