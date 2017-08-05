OBL Pharm начал выпуск нового противодиарейного препарата

Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm)начало продажи нового противодиарейного препарата из группы противомикробных кишечных препаратов – Нифурал® (МНН: нифуроксазид), который применяется для лечения диареи бактериального происхождения.
Нифурал® — кишечный антисептик, производное 5-нитрофурана, действует на патогенные микроорганизмы вызывающие диарею, не затрагивая полезную микрофлору. Эффективность действия нифуроксазида не зависит ни от pH, существующего в просвете кишечника, ни от чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Препарат не всасывается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника – там, где это необходимо.
Нифурал® отличается высоким профилем безопасности, поэтому его можно приобрести в аптеке без рецепта врача и использовать как взрослым, так и детям с трёх лет.
Ключевые преимущества:
- Действует на причину – устраняет бактерии, вызывающие диарею.
- Препарат действует в просвете кишечника, не проникая в системный кровоток, снижая риск побочных эффектов.
- Обладает избирательным действием на кишечную микрофлору, препятствует развитию бактериальной суперинфекции при инфицировании энтеротропными вирусами.
Алгоритм консультирования клиента
|Запрос посетителя
|Жалобы на диарею
Просьба посоветовать средство от диареи в домашнюю аптечку
Помощь в подготовке «аптечки путешественника»
|При жалобе на диарею необходимо рекомендовать посещение врача (терапевта, инфекциониста)
|Возможны самостоятельные рекомендации (OTC)
|РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
НИФУРАЛ 200 мг (нифуроксазид)
|Противодиарейные противомикробные препараты
|ЗАЧЕМ
|РЕЖИМ ПРИЕМА
|ВАЖНО ПОМНИТЬ!
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|Взрослым и детям старше 7 лет – по 200 мг. 4 раза/сутки.
Детям от 3 до 7 лет — по 200 мг. 3 раза/сутки.
Курс — не более 7 дней.
|Действует на причину – устраняет бактерии, вызывающие диарею.
Препарат действует в просвете кишечника, не проникая в системный кровоток, снижая риск побочных эффектов.
Обладает избирательным действием на кишечную микрофлору, препятствует развитию бактериальной суперинфекции при инфицировании энтеротропными вирусами.