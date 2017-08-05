OBL Pharm начал выпуск нового противодиарейного препарата

Фармацевтическое предприятие «Оболенское» (OBL Pharm)начало продажи нового противодиарейного препарата из группы противомикробных кишечных препаратов – Нифурал® (МНН: нифуроксазид), который применяется для лечения диареи бактериального происхождения.

Нифурал® — кишечный антисептик, производное 5-нитрофурана, действует на патогенные микроорганизмы вызывающие диарею, не затрагивая полезную микрофлору. Эффективность действия нифуроксазида не зависит ни от pH, существующего в просвете кишечника, ни от чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

Препарат не всасывается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника – там, где это необходимо.

Нифурал® отличается высоким профилем безопасности, поэтому его можно приобрести в аптеке без рецепта врача и использовать как взрослым, так и детям с трёх лет.

Ключевые преимущества:

Действует на причину – устраняет бактерии, вызывающие диарею.

Препарат действует в просвете кишечника, не проникая в системный кровоток, снижая риск побочных эффектов.

Обладает избирательным действием на кишечную микрофлору, препятствует развитию бактериальной суперинфекции при инфицировании энтеротропными вирусами.

Алгоритм консультирования клиента

Запрос посетителя Жалобы на диарею Просьба посоветовать средство от диареи в домашнюю аптечку Помощь в подготовке «аптечки путешественника» При жалобе на диарею необходимо рекомендовать посещение врача (терапевта, инфекциониста) Возможны самостоятельные рекомендации (OTC)