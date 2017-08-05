Сенат пролонгировал закон о взимании сборов за рассмотрение заявок в FDA

Американский Сенат 94 голосами против 1 проголосовал за пролонгацию закона FDA Reauthorization Act, позволяющему регулятору взимать плату с фармкомпаний за рассмотрение заявок на их продукцию, сообщает Reuters.

Срок действия нынешнего закона истекает 30 сентября. Полученные средства являются одним из основных источников бюджета FDA, направленного на рассмотрение заявок на новые препараты.

Месяцем ранее закон был одобрен Палатой представителей.

Кроме того, Сенат проголосовал за законопроект «Право на попытку», согласно которому неизлечимо больные пациенты смогут получать доступ к неодобренным препаратам, а с врачей снимается вся ответственность. Палата представителей пока этот законопроект не утвердила.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»