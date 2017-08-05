Eli Lilly успешно испытала препарат для лечения мигрени

Компания Eli Lilly представила убедительные предварительные результаты клинических исследований ласмидитана (lasmiditan), права на который были приобретены в начале 2017 года вместе с разработчиком ЛС компанией CoLucid Pharmaceuticals. Согласно собранным данным, экспериментальная терапия значимо снижает выраженность головной боли по сравнению с плацебо, пишет Reuters.

Для участия в клинических исследованиях III фазы отбирались пациенты с 5 или более приступами мигрени в месяц. Согласно дизайну исследования, они получали три дозы перорального ласмидитана или плацебо. Через два часа после введения первой дозы ласмидитана боль проходила у большего числа пациента, чем в группе плацебо.

В январе этого года Eli Lilly приобрела CoLucid Pharmaceuticals за 960 млн долларов. В рамках достигнутого соглашения, Eli Lilly выплатит держателям ценных бумаг CoLucid по 46,5 долларов за акцию, что на 33% больше биржевой стоимости. В 2005 году Eli Lilly лицензировала права на ласмидитан, созданный CoLucid.

Ласмидитан является пероральным агонистом серотонинового рецептора и избирательно связывается с субтипом 5-HT1F. Прогнозируется, что в случае регистрации ласмидитана, его продажи превысят 700 млн долларов в год.

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