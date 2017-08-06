XIX ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинский изделий — ФармМедОбращение 2017»

16-17 октября 2017 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится XIX ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинский изделий — ФармМедОбращение 2017»

Включено в План научно-практических мероприятий

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год

(Приказ № 99 от 7 марта 2017г.)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание

Секционные заседания

— Качество лекарственных препаратов как одна из основных составляющих обеспечения прав граждан на качественную лекарственную помощь

— Маркировка лекарственных препаратов специальными идентификационными знаками. Прослеживаемость движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя

— Актуальные вопросы законодательства ЕАЭС в сфере фармаконадзора. Современные требования к обеспечению безопасного применения лекарственных средств

— Актуальные вопросы государственного контроля проведения клинических исследований лекарственных препаратов в Российской Федерации и ЕАЭС. Современные требования к организации и проведению клинических исследований

— Регулирование обращения биомедицинских клеточных продуктов. От теории к практике

— Российская фармацевтическая промышленность. Требования GMP

— Экспертиза и регистрация лекарственных средств

— Обращение медицинской продукции на пространстве ЕАЭС

— Экспортный потенциал лекарственных средств, выпускаемых отечественными производителями

— Совершенствование системы закупок медицинской продукции для государственных и муниципальных нужд. Регулирование цен на медицинские изделия

— Регистрация медицинских изделий на территории Российской Федерации и в рамках законодательства Евразийского экономического союза

— Контроль за обращением медицинских изделий в свете применения риск-ориентированного подхода

— Актуальные вопросы обращения медицинских изделий

— Современные требования действующего законодательства к контролю и обращению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Российской Федерации. Структура паллиативной помощи и порядок ее организации в Российской Федерации

— Реформа контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации. Актуальные вопросы контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств

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ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: