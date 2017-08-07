Министр здравоохранения Амурской области ушел в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое уже принял губернатор региона Александр Козлов. Возможно, это связано с недавней встречей президента России с Козловым, на которой Владимир Путин обратил особое внимание на проблемы в сфере здравоохранения региона.

«Это мое личное решение. В правительстве я проработал 6 лет, и уверен, что хорошего и полезного было гораздо больше, чем плохого. А без жалоб в нашей работе никуда – это жизнь. За которую во многих случаях я, как врач, боролся. Всем спасибо за работу!» – передает слова Тезикова пресс-служба правительства Амурской области.

На прошлой неделе, 3 августа, Путин обсудил с Козловым вопросы, поднятые жителями региона в ходе прямой линии. Особое внимание Путин уделил проблемам в сфере здравоохранения. В итоге Путин передал Козлову папку с обращениями граждан, а тот, в свою очередь, пообещал разобраться с означенными проблемами.

Претензии к работе Минздрава Амурской области и, в частности, к Тезикову предъявляются не в первый раз. В сентябре прошлого года Козлов вынес Тезикову строгий выговор после проверки медучреждений, проведенной в связи с многочисленными жалобами жителей. Результаты проверки показали наличие серьезных проблем в сфере здравоохранения региона, в частности, в системе информатизации, оказания первичной медико-санитарной помощи и высокотехнологичной медицинской помощи. Тогда Тезиков заявил, что уже подготовил план устранения недостатков и готов подать заявление об увольнении, если ситуация в здравоохранении не исправится.

Николай Тезиков начал работу в правительстве Амурской области 3 августа 2011 года с должности заместителя председателя правительства по социальным вопросам. С 2012 года совмещал эти обязанности с должностью министра здравоохранения, а с 2015 года стал выполнять исключительно обязанности главы регионального Минздрава. Имеет два образования: военный врач по специальности «хирург» и высшее экономическое по специальности «менеджер». В 2013 году Тезиков занял первое место в рейтинге дохода министров региона – по итогам года он заработал почти 3 млн рублей.

Источник: Правительство Амурской области

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