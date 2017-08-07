Московская область выделила на закупку медоборудования 5 млрд рублей

На закупку современного медицинского оборудования в Московской области выделено около 5 млрд рублей в 2017 году, сообщил министр здравоохранения области Дмитрий Марков на заседании правительства Подмосковья.

Выделенные средства пойдут на покупку компьютерных томографов, рентген-аппаратуры, маммографов, ЭКГ-приборов и другого оборудования.

По словам министра, в 2018 году на приобретение медоборудования будет выделена такая же сумма.

Как ранее сообщал Марков, в 2016 году доля отечественного медоборудования в закупках области составила 22,8%. В планах Минздрава МО на 2017 год – довести долю до 38,2%. Кроме того, в 2017 году министерство планирует централизовать закупку 7 тысяч изделий медицинского назначения, сообщается в презентации министра, которая имеется в распоряжении Vademecum.

Как показала реализация нацпроекта «Здоровье», поставки томографов по всей России были неоднократно сопряжены с коррупционной составляющей. С подачи Дмитрия Медведева по многим из них были возбуждены уголовные дела. В мае 2017 года стало известно решение по одному из «томографических» дел. Михаил Мезенцев, бывший руководитель Дирекции строительства специальных объектов, осужден на 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 50,9 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Мезенцев в период с марта 2010 года по ноябрь 2011 года получил $845 тысяч «за содействие в заключении контракта» на поставку томографов от главы некой немецкой компании.

Сотня крупнейших поставщиков медизделий, впервые в истории индустрии выявленная Аналитическим центром Vademecum, в 2016 году обслужила почти половину (42%) рынка госзаказа – совокупная стоимость контрактов, исполненных участниками ТОП100, превысила 112 млрд рублей

Источник: Агентство «Москва»

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