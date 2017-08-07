Тимофей Петров покинул ГК «Фармконтракт»

Известный в фармотрасли топ-менеджер Тимофей Петров покинул пост генерального директора ГК «Фармконтракт» и больше не работает в этой компании. Эту информацию Vademecum подтвердили сам Петров и представитель «Фармконтракта» Евгения Дорина. В «Фармконтракте» Петров проработал около полугода.

По словам Петрова, его контракт истек в конце июля, и он принял решение его не продлевать. «Сегодня на рынке есть много новых интересных направлений, связанных с фармацевтикой и не только, в которых у меня есть возможность и желание попробовать себя. Мы с главным акционером обсудили эту ситуацию и решили, что сможем по-прежнему быть крайне полезными друг другу в новом статусе», – объясняет Петров.

С сентября Тимофей Петров планирует работать сразу в нескольких новых проектах, о которых он обещает сообщить дополнительно.

Евгения Дорина сказала Vademecum, что место генерального директора «Фармконтракта» пока остается вакантным.

Тимофей Петров в 1994 году окончил Рязанский медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 2000 по 2008 год руководил рядом международных проектов по организации и проведению клинических и доклинических исследований для иностранных фармкомпаний. В 2008 году стал медицинским директором ЗАО «Фарм-Синтез», в 2009 году занял должность гендиректора компании, в апреле 2015 года стал президентом компании. В ноябре 2015 года он возглавил липецкую «Рафарму», где проработал до конца 2016 года. В январе 2017 года Петров стал генеральным директором ГК «Фармконтракт».

Группа компаний «Фармконтракт» – химико-фармацевтический холдинг, который специализируется на оснащении фармацевтических, биотехнологических, химических, пищевых производств, занимается дистрибуцией оборудования. Владельцем ГК «Фармконтракт» является ее президент Сергей Быковский. Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 6,9 млрд рублей.

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