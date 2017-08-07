«Яндекс» и «Протек» займутся онлайн-бронированием лекарств

Сервис по заказу лекарств «ЗдравСити», принадлежащий дистрибьютору ЦВ «Протек», стал доступен через приложение «Яндекс.Здоровье» – там создан специальный раздел «Лекарства», в котором можно найти подробные описания препаратов, узнать их стоимость и наличие и сразу же заказать с доставкой в одну из партнерских аптек проекта.

В «Протеке» отказались раскрыть, идет ли речь об эксклюзивном партнерстве. Представитель «Яндекса» лишь сказал, что компания выбрала себе «подходящего и надежного партнера», которого в ближайшее время менять не планирует.

Благодаря партнерству со «ЗдравСити» в каталоге «Яндекс.Здоровья» теперь собрано около 13 тысяч лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья. Пользователи могут почитать их описание, узнать показания к применению, противопоказания, аналоги и сделать заказ.

«Бронирование заказов происходит через сервис «ЗдравСити», он же предоставляет данные о лекарствах. После того как человек добавит лекарства в корзину, приложение покажет ближайшие аптеки, где их можно забрать», – говорится в сообщении компаний.

Сервис принимает заказы на сумму от 500 рублей. Когда заказ будет готов, приложение пришлет push-уведомление. Сами лекарства пользователи оплачивают уже в аптеке. Купить товары можно в одной из 14 тысяч аптек по всей стране, которые работают с «ЗдравСити».

«Яндекс.Здоровье» – это мобильное приложение для онлайн-консультаций с врачами, которое компания в тестовом режиме запустила в апреле 2017 года. Стоимость онлайн-консультации составляет 499 рублей.

В ГК «Протек» входят фармдистрибьютор ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», аптечные сети «Ригла», «Будь здоров!» и «Живика». В производственный дивизион группы входят компании «ФармФирма «Сотекс», «Протеиновый контур», «АнвиЛаб», «Рафарма». Консолидированная выручка группы «Протек» в 2016 году выросла на 23,8% по сравнению с 2015 годом и достигла 241,76 млрд рублей.

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