«Интернет вещей» сэкономит медицине 536 млрд рублей

Согласно исследованию компании PricewaterhouseCoopers (PWC), до 2025 года использование технологий «интернета вещей» (IoT) в российском здравоохранении поможет сэкономить 536 млрд рублей, в основном за счет снижения нагрузки на стационары.

Общий экономический эффект от внедрения технологий «интернета вещей» в администрирование и управление медорганизациями, а также при диагностировании, лечении и уходе за пациентами, в перспективе до 2025 года составит 536 млрд рублей, прогнозируют в PwC.

В компании считают, что экономия на лечении хронических больных составит 160 млрд рублей, перераспределение нагрузки медперсонала сбережет еще 148 млрд рублей, а оптимизация запасов медикаментов и оборудования – 228 млрд рублей.

Основное сокращение расходов на медицину от внедрения «интернета вещей» PwC ожидает за счет снижения нагрузки на стационары.

«Дистанционный мониторинг больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типа позволяет существенно снизить риски внеплановой госпитализации, связанной с различными формами осложнений. Кроме того, значительный прогресс наблюдается при применении технологий IoT для мониторинга больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, при ведении беременности и в ходе оказания помощи престарелым людям», – объясняют в компании.

В рамках исследования эксперты PwC учитывали следующие IoT-технологии: сенсоры для идентификации и распределения персонала клиники, системы позиционирования переносного медицинского оборудования, метки RFID для контроля запасов медикаментов в аптеках клиник, «умные таблетки» с системой контроля приема, устройства, напоминающие о приеме лекарств, наноразмерные биочипы для лабораторной диагностики, микро- и наносенсоры для оценки биомаркеров, системы мониторинга пациентов в клинике и показателей состояния их здоровья уже после выписки.

По оценкам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) за 2016 год и первое полугодие 2017 года, стартапы в сфере медицины привлекли финансирование в размере 1,6 млрд рублей, по этому показателю отрасль оказалась всего лишь на 10-м месте, уступив электронной коммерции, рекрутингу, решениям для бизнеса и другим направлениям вложений венчурного капитала. Всего за этот период медицинские стартапы заключили 17 сделок, проекты в области «интернета вещей» – 21 сделку.

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