Правительство Кировской области и БХЗ заключили соглашение по развитию биотехнологического кластера

7 августа было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительство Кировской области, обществом с ограниченной ответственностью «Кировский биохимический завод» и обществом с ограниченной ответственностью «Восток»» в рамках реализации проектов и инициатив по развитию биотехнологической отрасли Кировской области.

Соглашение подписали врио Губернатора Кировской области Игорь Васильев и генеральный директор ООО «Кировский биохимический завод» и ООО «Восток» Дмитрий Пантелеев. На церемонии подписания также присутствовали и.о. заместителя Председателя Правительства области Максим Кочетков и и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Соглашение регламентирует базовые принципы и условия сотрудничества сторон в рамках развития биотехнологической отрасли региона с опорой на производственный потенциал предприятий, в том числе путём реализации проектов и инициатив в сфере биотехнологий.

Как отметил, отвечая на вопросы журналистов, Игорь Васильев, подписанное сегодня соглашение очень важно для Кировской области, поскольку речь идёт о привлечении значительных инвестиций – более 1 миллиарда рублей.

– Отрадно, что эти инвестиции привлекаются для развития производства в посёлке Восточном Омутнинского района. Здесь планируется создать порядка 400 новых рабочих мест, а налоговые поступления составят несколько сотен миллионов рублей за три года, начиная с текущего. Это очень важно для развития территории и промышленности области, – сказал Игорь Васильев.

Отметим, что в рамках реализации положений соглашения предполагается развитие производственного комплекса предприятия «Восток» на территории Омутнинского района, в том числе по возобновлению шприцевого производства, производства фармацевтической продукции и ферментных препаратов для нужд сельского хозяйства, ветеринарии, химической и спиртовой продукции.

По словам главы региона, ещё один важный и значимый для жителей областного центра момент – это обязательство компании «Кировский биохимический завод» провести поэтапную реконструкцию очистных сооружений, расположенных на промплощадке предприятия. Только в текущем году на модернизацию будет направлено 35 млн рублей.

– Сегодняшнее соглашение – это присоединение БХЗ к первой пятёрке предприятий, которые уже взяли на себя обязательства по совместной работе с Правительством области в сфере обращения с промышленными отходами. Это станет его вкладом в экологию Кирова и Кировской области, – подчеркнул Игорь Васильев.

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