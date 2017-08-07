В РФ ужесточат КоАП в отношении нарушений при госзакупках лекарств

Президент России, Владимир Путин, утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 19 июля 2017 года.

Обеспечить в период осенней сессии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность государственных (муниципальных) заказчиков закупок лекарственных препаратов за полноту и достоверность сведений о заключённых контрактах, вносимых в единую информационную систему в сфере закупок с использованием единого справочника-каталога лекарственных препаратов, а также за неиспользование информации, размещённой в информационно-аналитической системе мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при подготовке к заключению контрактов.

Срок – 15 декабря 2017 г.

Ответственный: Медведев Д.А.

По сообщению ТАСС, на совещании с членами правительства в середине июля Путин выразил надежду на скорейшее принятие закона, позволяющего сформировать единую цифровую систему в сфере российского здравоохранения, попросив «обозначить четкие сроки завершения внедрения этой системы». Как отметил президент, внедрение цифровых технологий «будет способствовать созданию принципиально новых возможностей в работе врачей и главное — позволит существенно улучшить медицинское обслуживание граждан страны».

Глава государства также напомнил о создании правительством системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд, которая должна позволить «снизить цены и оптимизировать бюджетные расходы, а значит, государство сможет предоставить бесплатные лекарства большему числу льготных категорий граждан».

gmpnews