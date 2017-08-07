«Виксеос»: для лечения агрессивных форм острого миелоидного лейкоза

Одобрена липосомальная смесь химиотерапевтических даунорубицина и цитарабина.

«Джаз фармасьютикалс» (Jazz Pharmaceuticals) сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило «Виксеос» (Vyxeos) — наноразмерную липосомальную рецептуру смеси двух широко распространенных химиотерапевтических препаратов: даунорубицина, антрациклинового топоизомеразного ингибитора, и цитарабина, нуклеозидного метаболического ингибитора, в синергическом молярном соотношении 1:5. Новое лекарство получило регуляторное разрешение в приоритетном порядке, то есть в укороченный шестимесячный срок.

Использовать инъекционный «Виксеос» можно для взрослых пациентов с вновь поставленным диагнозом острого миелоидного лейкоза по причине терапии (t-AML) или острого миелоидного лейкоза с миелодиспластическими изменениями (AML-MRC).

Даунорубицин характеризуется антимитотической и цитотоксической активностью за счет формирования комплексов с ДНК, ингибирования активности топоизомеразы II, ингибирования активности ДНК-полимеразы, влияния на регуляцию экспрессии генов, продуцирования повреждающих ДНК свободных радикалов. Цитарабин представляет собой противоопухолевое средство с фазоспецифическим воздействием, влияющим на клетки только в период S-фазы их деления — в основном посредством ингибирования ДНК-полимеразы. Липосомы проникают и персистируют в костном мозге: здесь их захватывают в большей степени лейкозные клетки, а не нормальные костномозговые. После клеточной интернализации липосомы подвергаются деградации, высвобождая даунорубицин и цитарабин во внутриклеточную среду.

Клинические испытания фазы III, охватившие 309 пациентов в возрасте 60–75 лет, показали, что «Виксеос» улучшает медиану общей выживаемости с 9,6 до 5,9 месяцев (ОР=0,69 [95% ДИ: 0,52–0,90]; p=0,005) в сравнении с назначением цитарабина и даунорубицина, применяемых по отдельности в стандартной схеме 7+3 для терапии острого миелоидного лейкоза. Продемонстрировано также улучшение полного ответа: 38% против 26% (p=0,036).

Согласно оценкам отраслевых экспертов, в 2022 году пиковые продажи «Виксеос» достигнут 235 млн долларов.

За разработкой «Виксеос» стоит «Силейтор фармасьютикалс» (Celator Pharmaceuticals). В мае 2016 года «Джаз» ее купила, выложив около 1,5 млрд долларов — сумма в два раза превысила рыночную стоимость «Силейтор» на тот момент. Внушительная премиальная надбавка, как видим, себя оправдала.

В портфеле «Джаз» есть еще два онкологических препарата: «Эрвиназа» (Erwinaze, аспарагиназа Erwinia chrysanthemi), применямый для терапии острого лимфобластного лейкоза, и «Дефителио» (Defitelio, дефибротид), востребованный в случае редкого, но смертельного осложнения после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток — печеночного веноокклюзионного синдрома. Основной же доход проистекает от торговли «Зайрем» (Xyrem, натрия оксибутират), используемого для лечения избыточной дневной сонливости или катаплексии, ассоциированных с нарколепсией.

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