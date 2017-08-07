«Гурус БиоФарм» завершило доклинические испытания ЛП для лечения бронхиальной астмы

Компания ООО «Гурус БиоФарм» резидент Инновационного фонда «Сколково», успешно завершила доклинические исследования инновационного препарата нитропростон для лечения бронхиальной астмы.

В России ещё не было разработок подобного уровня для лечения астмы, если оценивать разработку по механизму действия и эффективности. Доклинические исследования показали, что нитропростон совершенно безопасен, т.к. по своей природе это модификация эндогенной молекулы млекопитающих, у которой все образующиеся метаболиты также являются эндогенными и безопасными молекулами.

«В прошлом, учёными и медиками предпринимались множественные попытки использовать синтетический аналог простагландина Е2 (ПГЕ2) для купирования приступов астмы. Однако в клинических исследованиях, при отмечаемой высокой эффективности в отношении релаксации бронхов, часто возникали побочные реакции в виде кашля и загрудинных болей. Именно это в итоге и закрыло путь в практическую медицину препаратов на основе ПГЕ2. Мы смогли модифицировать молекулу ПГЕ2 донорами оксида азота таким образом, что её специфическая активность возросла более чем на порядок, кроме того, серьёзно улучшился профиль безопасности, что привело к отмене ключевых побочных реакций» – говорит генеральный директор Игорь Любимов.

Исследования проходили при поддержке ФЦП «Фарма 2020» (Минобрнауки) и фонда «Сколково», с привлечением частных инвесторов. Разработка имеет высокий потенциал коммерциализации на мировом рынке, т.к. уже получены патенты в США, Японии, на очереди другие основные рынки. В настоящее время компания ООО «Гурус БиоФарм» готовится к проведению первой фазы клинических исследований и готова рассматривать партнёрство с фармацевтическими компаниями.

gmpnews