«Берингер Ингельхайм» демонстрирует устойчивый рост в I полугодии 2017 года

Компания «Берингер Ингельхайм» добилась положительных результатов в первом полугодии 2017 года. Объем чистых продаж увеличился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 9,2 млрд. евро с поправкой на курс валют (+27% в евро) . В первой половине года показатели компании впервые включают в себя чистые продажи ветеринарного подразделения «Мериал», которое стало частью «Берингер Ингельхайм» с начала 2017 года в результате успешного закрытия сделки с компанией «Санофи».

Как и ожидалось, это внесло значительный вклад в увеличение чистого объема продаж. Рост продемонстрировали, как рецептурное подразделение, так и подразделение по контрактному биофармацевтическому производству. В связи с этим, компания «Берингер Ингельхайм» ожидает значительного роста чистого объема продаж, с поправкой на курс валют, в текущем году по сравнению с прошлым.

«На данный момент мы почти полностью завершили масштабные преобразования в нашей компании, – говорит председатель Совета директоров Хубертус фон Баумах. – Мы стремимся решать самые сложные медицинские проблемы, создавая инновационные лекарственные средства. Для достижения этой цели мы инвестируем в научные исследования и разработки по поиску новых терапевтических возможностей. Таким образом, мы вносим свой вклад в улучшение здоровья людей и животных».

Хороший рост продаж показал препарат Варгатеф®, который применяется у пациентов с ИЛФ: продажи, скорректированные на курсы валют, выросли на 67% и достигли 429 млн. евро (+72% в евро).

Приоритетом компании является исследование и разработка рецептурных лекарственных препаратов. Два года назад «Берингер Ингельхайм» провела стратегическое репозиционирование в этой сфере. «Мы развиваем отношения со всеми партнерами в тех терапевтических областях, где мы работаем, а также рассматриваем возможности в новых для нас терапевтических областях», – говорит фон Баумбах. Наряду с разработкой перспективных активных лекарственных субстанций, «Берингер Ингельхайм» также изучает возможности расширения показаний к применению для уже зарекомендовавших себя лекарственных препаратов. Например, результаты недавно завершившейся II фазы исследования LUME-Meso показывают, что один из онкологических препаратов «Берингер Ингельхайм» показал почти двукратное снижение риска прогрессирования заболевания у пациентов со злокачественной мезотелиомой плевры при добавлении нинтеданиба к стандартному режиму химиотерапии первой линии. Злокачественная мезотелиома плевры – редкая и агрессивная опухоль, развитие которой, как правило, связывают с длительным воздействием асбеста.

«Чистые продажи нашего подразделения ветеринарных препаратов выросли более чем в три раза в результате интеграции ветеринарного бизнеса «Мериал», – говорит Симона Менне (Simone Menne), член Совета директоров, отвечающая за финансы. Объем чистых продаж компании «Берингер Ингельхайм» в первом полугодии достиг 2,1 млрд. евро (в предыдущем году 688 млн. евро), что составляет более одной пятой от общего объема чистых продаж. Наряду с сильными брендами NEXGARD® и FRONTLINE® – препаратов, предназначенных для защиты мелких домашних животных от клещей и блох, значительный вклад в продажи внесла вакцина для свиней INGELVAC CIRCOFLEX® из оригинального портфолио «Берингер Ингельхайм».

Объем чистых продаж от деятельности по контрактному биофармацевтическому производству вырос на 18% и достиг 256 млн. евро. В апреле на торжественной церемонии было объявлено о расширении биофармацевтической производственной площадки компании в Вене (Австрия). «Берингер Ингельхайм» инвестирует почти 700 млн. евро, включая расходы на инфраструктуру. Это крупнейшая единовременная инвестиция в истории компании. В мае компания открыла новое биофармацевтическое производство в Шанхае (Китай). На начальном этапе в этот проект инвестировано уже более 70 млн. евро.

gmpnews