Росздравнадзор дал разъяснения в отношении НДС при ввозе в РФ медизделий

Росздравнадзор опубликовал разъяснения по вопросу применения освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (налоговой ставки в размере 10 процентов) при ввозе в Российскую Федерацию медицинских изделий, зарегистрированных в качестве изделий медицинского назначения (медицинской техники).

Согласно абзацу четвертому подпункта 1 пункта 2 статьи 149 и абзацу третьему подпункта 4 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) освобождение от налога на добавленную стоимость (применение налоговой ставки в размере 10 процентов) осуществляется в отношении медицинских изделий, на которые предоставлено регистрационное удостоверение на медицинское изделие или до 1 января 2017 года регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения (медицинскую технику).

На основании Федерального закона от 7 марта 2017 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», вступающего в силу с 1 июля 2017 года, освобождение от налога на добавленную стоимость (применение ставки налога в размере 10 процентов) в отношении медицинских изделий (медицинской техники) применяется при представлении в налоговые и таможенные органы регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или до 31 декабря 2021 года регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В то же время в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 160 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416» предельный срок замены регистрационных удостоверений старого образца на изделия медицинского назначения (медицинскую технику) продлен до 1 января 2021 года.

Таким образом, регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику бессрочного действия, выданные до дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416, являются действительными до 1 января 2021 года.

Учитывая изложенное, с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года включительно при ввозе в Российскую Федерацию медицинских изделий, на которые имеются регистрационные удостоверения как на изделия медицинского назначения (медицинскую технику), применяется освобождение от налога на добавленную стоимость (ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов).

gmpnews