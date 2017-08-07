В России стартовала III фаза клинических исследований Ремимазолама

«Р-Фарм» начал III фазу клинических исследований препарата для индуцирования и поддержания общей анестезии. Ремимазолам был назначен первому пациенту в августе 2017 года.

Международное, многоцентровое, простое слепое рандомизированное клиническое исследование III фазы проводится для сравнения эффективности и безопасности Ремимазолама и Пропофола у пациентов при проведении планового оперативного лечения под общей анестезией. Клинические исследования будут проходить на территории Российской Федерации с участием 150 пациентов.

«Это отличные новости для PAION. Мы очень рады тому, что наш партнер, компания «Р-Фарм», активно вовлечен в исследования и разработки Ремимазолама. С нетерпением ждем дальнейших новостей из России», – прокомментировал генеральный директор PAION AG д-р Вольфганг Зёнген.

«Мы возлагаем большие надежды на III фазу клинических исследований Ремимазолама, который уже продемонстрировал высокий профиль безопасности и эффективности в других странах. Уверен, что наше сотрудничество с компанией PAION – настоящим пионером в области анестезии и седации, будет продолжительным и плодотворным», – отметил генеральный директор ГК «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Права на разработку и коммерциализацию Ремимазолама на российском рынке были переданы «Р-Фарм» в 2013 году. Впоследствии был подписан ряд дополнений к лицензионному соглашению, предусматривающих, что «Р-Фарм» будет осуществлять регистрацию и коммерциализацию Ремимазолама и в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Ремимазолам – новое лекарственное средство из группы бензодиазепинов, которое разработано как препарат короткого действия для индуцирования и поддержания общей анестезии, для седации при интенсивной терапии и для процедурной седации.

PAION AG – публичная фармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями и разработками, а также последующей коммерциализацией инновационных лекарственных препаратов, предназначенных для осуществления процедур наркоза и седации в амбулаторных учреждениях, больницах, отделениях реанимации. Штаб-квартиры компании PAION находятся в г. Ахен (Германия) и г. Кембридж (Великобритания).

Группа компаний «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Штат – более 3600 высококвалифицированных специалистов. Компания работает на всей территории Российской Федерации, в странах ЕврАзЭС, СНГ и других. Действует более 60 филиалов и представительств компании. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

gmpnews