ГК «Фармконтракт» открыла проектный офис в Санкт-Петербурге

С августа 2017 года в Санкт-Петербурге начал работать проектный офис ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК «Фармконтракт». Создание собственного проектного офиса в структуре холдинга, специализирующегося на создании предприятий «под ключ» от идеи до выпуска первой серии продукта, было делом времени.

«С 2014 года «Фармконтракт» стала единственной компанией на российском рынке, которая предоставляет весь комплекс услуг по организации фармпроизводства: помимо традиционной дистрибьюции высокотехнологичного оборудования с сопутствующим комплексом услуг по пусконаладочным и сервисным работам мы стали предоставлять нашим партнерам клиентский сервис по преобразованию их идей в полноценное функционирующее производство любой сложности как в области готовых лекарственных форм, так и в сфере синтеза активных фармацевтических ингредиентов и биотехнологического синтеза. То есть в портфеле наших продуктов появились такие услуги, как проектирование и сопровождение проектных работ, строительно-монтажные работы, инжиниринг и комплекс чистых помещений, работы по генеральному подряду, — напомнил президент ГК «Фармконтракт» Сергей Быковский. – Сразу мы работали в партнерстве с профессиональными инжиниринговыми компаниями, которые на разных этапах присоединялись к структуре холдинга. Но опыт показал, что гораздо эффективнее иметь собственный проектный отдел, который мы и создали. Более того, с каждым годом мы расширяем отрасли присутствия: это не только фармацевтика, но агрохимия, нефтехимия, пищевая промышленность, биотехнологии и другие».

Обособленное подразделение займется разработкой технологических разделов проектной документации, будет проводить анализ технического задания на проектирование или полностью готовить его по информации заказчика.

«Я ни для кого не открою Америку, если скажу, что у большинства инвесторов (или их представителей) отсутствует понимание реальной стоимости проекта вследствие отсутствия элементарного перевода имеющейся информации на язык инженерных возможностей. Например, заказчик из фармсектора знает, какие лекарственные формы он хочет выпускать, к какой фармакологической группе относится активный компонент этой формы, токсично ли вещество. Однако крайне редко у него есть понимание, на каком оборудовании и в какой обвязке должны выполняться все технологические этапы, о классах защиты оборудования и помещений, санитарно-защитных зонах и т.д. Аналогичную ситуацию мы наблюдали и на одном проекте для крупного и всем хорошо известного предприятия в пищевой индустрии. Именно поэтому наши проектировщики и инженеры технологи перед началом работ всегда максимально совместно прорабатывают техническое задание с заказчиком», — пояснил Сергей Быковский.

Поскольку каждый этап проектирования сопровождается получением квалификационных документов для подтверждения соответствия принятых проектных решений требованиям GMP, GLP, ГОСТ и иных нормативных документов, в проектный офис на берегах Невы набирали высококвалифицированных специалистов, за плечами которых не только знания всех особенностей выполнения работ по указанным стандартам, но и имеющих опыт защиты проектных решений перед заказчиком и в экспертизе на соответствие требованиям надлежащей производственной практики и иных стандартов. Как отметили в ГК «Фармконтракт», в компетенции проектного офиса будут и вопросы подбора и расчета технологического оборудования для различных производственных задач, подготовка заданий по смежным разделам и многие другие традиционные для инжиниринговых компаний обязанности: концептуальное проектирование и проектирование на стадиях П (проект) и Р (рабочая документация), DQ квалификация проектной документации, весь комплекс работ по инженерным системам и комплексам чистых помещений, а также по созданию современных складских комплексов.

Почему Санкт-Петербург и в чем отличие проектного офиса от существующих инжиниринговых компаний?

Во-первых, как мы знаем в Санкт-Петербурге и Леонобласти активно развивается фармкластер, компаниями которого услуги проектного офиса будут крайне востребованы.

Во-вторых, исторически сложилось, что большинство инжиниринговых компания являются выходцами из этого региона. Если посмотреть на кадровый состав проектного офиса ГК «Фармконтракт», то тут можно увидеть специалистов, перешедших из некогда успешных компаний, сфера интересов которых базировалась в моно-бизнесе. А как показала практика, сегодня многие инжиниринговые структуры испытывают серьезные затруднения, не имея возможности перераспределить финансовые риски на другие направления. Например, как отметило руководство ГК «Фармконтракт», нынешнее положение компании, которая обеспечивает фактически 90% покрытие всех поставок технологического и аналитического оборудования для фармзаводов, предприятий химической отрасли и пищевой промышленности, позволяет предложить заказчикам и давним партнерам холдинга услуги проектирования на безвозмездной основе.

«Это своего рода программа лояльности для наших партнеров, с которыми мы сотрудничаем более 5 лет и которые, как и мы, стремятся к развитию – расширению своих производственных площадок, созданию площадей для предоставления контрактных услуг. Последнее становится все более актуальным явлением для фармрынка в связи с усиливающимися тенденциями локализации и постановлении о третьем лишнем», — пояснил решение Сергей Быковский.

Пожалуй, такая программа лояльности, о которой заявил холдинг, может рассматриваться еще и как антикризисная мера, позволяющая компаниям, планирующим создание новых производственных участков или реконструкцию морально устаревших объектов, активно эксплуатирующихся еще с советских времен, уложиться в бюджет, сократив затраты на проектные работы.

Напомним, что весной этого года команду проектировщиков ГК «Фармконтракт» возглавил бывший руководитель отдела развития «УНИКА инжиниринг» Алексей Илатовский, который занимается вопросами развития компании, прежде всего в таких направлениях, как проектирование, строительство и инжиниринг. Среди компетенций нового вице-президента по развитию также оказалась работа с ключевыми клиентами холдинга по созданию производств «под ключ» и поиск новых поставщиков и партнеров в области конструкций чистых помещений и инженерного оборудования.

gmpnews