Бренд CPhI покидает в 2018 году фармацевтическую выставку IPhEB Russia

Британская компания по организации выставок UBM с 2018 года не будет проводить совместную выставку под своим брендом CPhI в России. Об этом сообщил «ФВ» организатор выставки «РЕСТЭК» — бывший партнер UBM по выставке CPhI @ IPhEB Russia на протяжении пяти лет. С 2018 года санкт-петербургская компания РЕСТЭК продолжит экспонировать игроков фармацевтического рынка без компании UBM.

«Успешное сотрудничество с компанией UBM и международным брендом CPhI дало команде ВО «РЕСТЭК» большой опыт. Мы продолжим развивать свой бренд IPhEB (Международная выставка и форум в сфере фармингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств), существующий с 2011 года», — сообщил «ФВ» генеральный директор ВО РЕСТЭК Игорь Кирсанов.

В свою очередь UBM сосредоточит усилия своего бренда на укреплении выставочного фармацевтического портфеля в Юго-Восточной Азии.

Уход бренда CPhI с крупной российской выставки может быть связан с концентрацией своих ресурсов на новом рынке Ближнего Востока и Африки. В Абу-Даби с 2018 года запускается крупнейшая выставка CPhI Middle East & Africa. Совместно с брендами ICSE, P-MEC, InnoPack и FDF будет представлено более 3500 ключевых поставщиков и покупателей фармацевтической продукции. Организаторам из UBM удалось собрать международные выставочные бренды и сформировать комплексную программу. Например, бренд ICSE представляет компании, предлагающие контрактные услуги для игроков рынка. Под брендом InnoPack объединились производители фармацевтической упаковки и систем доставки лекарств. P-MEC традиционно представляет фармацевтические технологии и оборудование.

Ранее компания UBM проводила ближневосточную выставку в Стамбуле, но с 2018 года решила расширить сферу влияния еще и на Африку, переместив мероприятия в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

Сложно не заметить, что UBM со своим фармацевтическим брендом CPhI доминирует на мировом рынке фармацевтических выставок. По данным самого организатора, только три мероприятия CPhI Worldwide, CPhI India и CPhI China собирают более 40 тыс. участников.

Еще по одной версии, выход гиганта из российского проекта может быть связан с растущей конкуренцией в лице различных российских организаторов.

«Уход британской компании – ожидаемый шаг, — считает заместитель генерального директора компании STADA CIS Иван Глушков, — Сильные позиции выставки “Фармтех” на российском рынке оказались “не по зубам” CPhI».

По мнению Ивана Глушкова, выход международного бренда из совместного проекта никак не отразится на отечественном фармрынке, поскольку профессиональная площадка для обмена опытом уже сложилась.

К тому же активно развивается такой сегмент, как конференции по решению актуальных вопросов и выработке совместных решений игроками рынка.

В сентябре 2017 года стартует новая фармацевтическая конференция «PROекция будущего», организованная ГК «Бионика».

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»