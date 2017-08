«Обновление» и «Брынцалов-А» не поделили букву в названии глазных капель Бренд CPhI покидает в 2018 году фармацевтическую выставку IPhEB Russia » Пангенотипический препарат для лечения гепатита C компании AbbVie одобрен в США Препарат для лечения вирусного гепатита C Mavyret компании AbbVie одобрен в США через несколько дней после того, как европейские регуляторы дали ему «зеленый свет», сообщает PharmaTimes. Это – комбинированный препарат, состоящий из двух ингредиентов выраженного антивирусного действия: ингибитора протеазы NS3/4A glecaprevir (300 мг) и ингибитора протеазы NS5A pibrentasvir (120 мг). Препарат вводят 1 раз в сутки (3 таблетки для перорального применения). FDA одобрило применение препарата Mavyret для лечения взрослых с хроническим вирусным гепатитом C (HCV) генотипов 1-6 без цирроза печени или с легкой формой цирроза, включая пациентов с умеренной или тяжелой формой болезни почек и субъектов, находящихся на диализе. Препарат одобрен также для применения у взрослых пациентов с инфекцией HCV генотипа 1, ранее получавших лечение либо ингибитором NS5A, либо ингибитором протеазы NS3/4A, но не обоими препаратами. Mavyret – первый препарат для восьминедельного курса лечения, одобренный для лечения инфекции HCV всех генотипов (1-6) у ранее не леченных взрослых пациентов без цирроза печени, для проведения более короткого курса терапии, чем используемый ранее 12-недельный или более длительный курс стандартной терапии. Безопасность и эффективность данной схемы лечения оценивали в клинических исследованиях с участием около 2 300 взрослых с инфекцией HCV всех генотипов без цирроза печени или с легкой формой цирроза. Результаты исследований показали, что у 92-100% пациентов, получавших Mavyret в течение 8, 12 или 16 недель, вирус в крови не определялся через 12 недель после окончания лечения; таким образом, можно сделать вывод об их излечении от инфекции. Наиболее частыми побочными эффектами были головная боль, усталость и тошнота. Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»