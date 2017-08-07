DEA предлагает сократить производство ряда опиоидных анальгетиков

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) предложило в 2018 г. на 20% сократить производство отдельных наиболее часто назначаемых опиоидных обезболивающих лекарственных средств, а также других контролируемых субстанций, сообщает Reuters.

Предложение полностью соответствует мерам, принимаемым регуляторными органами и властями и направленным на ограничение поставок опиоидов, к которым относятся рецептурные анальгетики и героин с целью борьбы со злоупотреблением, передозировками и зависимостью.

Согласно Закону о контролируемых веществах США, наркосодержащие препараты распределяются по категориям в зависимости от степени злоупотребления ими и наносимым вредом. Чем выше категория, тем меньше риск. Большинство опиоидных анальгетиков относятся ко II категории.

Спрос на ряд опиоидных обезболивающих препаратов, в т.ч. morphine, fentanyl, oxycodone и hydrocodone сократился после принятия соответствующих мер, в частности внедрения мониторинга назначений рецептурных препаратов, отметили в DEA.

И все же от передозировки опиоидными препаратами ежедневно умирают 142 американца. Это больше, чем в результате самоубийств при помощи огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых.

DEA предлагает ввести квоты на производство субстанций, относящихся к I и II категориям. Эти квоты должны обеспечивать медицинские, научные, производственные, и экспортные потребности США, а также должны быть созданы резервы.

Представители общественности могут комментировать предложение DEA в течение месяца.

Около двух месяцев назад FDA пошло на редкую меру, обратившись с просьбой к фармацевтической компании Endo International Plc отозвать из продажи опиоидный препарат Opana ER. В начале июля компания дала согласие.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»