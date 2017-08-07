В Казахстане увеличено финансирование бесплатного амбулаторного лечения на 2018 г.

Министр здравоохранения РК подписал приказ о пересмотре и расширении перечня лекарств бесплатного амбулаторного обеспечения в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) на 2018 год. Приказ находится на регистрации в Министерстве юстиции РК. Ориентировочно, расходы на обеспечение населения лекарствами составят 106,4 млрд тенге, что на 38% больше по сравнению с 2016 г. Список включает 274 МНН, 8 видов медизделий, 48 групп заболеваний и расширен препаратами:

— для оказания паллиативной помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями (кетопрофен, трамадол, морфин, фентанил, преднизолон, дексаметазон, омепразол, амитриптилин, карбамазепин, метоклопрамид, диазепам, бисакодил, спиронолактон, торасемид, а также однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой);

— для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хронических прогрессирующих заболеваний в стадии декомпенсации; сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности; осложнений цирроза печени;

— для лечения ювенильного артрита у детей (этанерцепт);

— для лечения ишемической болезни сердца (аторвастатин);

— для лечения гематологических заболеваний, включая гемобластозы и апластическую анемию (11 новых препаратов, которыми ранее пациенты обеспечивались только в стационарах).

Цель расширения перечня бесплатного АЛО – постепенное снижение необоснованного лечения в стационаре и поощрение перехода на управление заболеваниями на амбулаторном уровне.

Елена Сон

«Фармацевтический вестник»