Расширен перечень наркотических средств и психоактивных веществ, подлежащих контролю

Правительство РФ дополнило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Соответствующее постановление № 903 от 29.07.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (НПВ), обладающих неопределенным правовым статусом, формулы которых постоянно изменяются, создает высокую степень наркоугрозы.

Подписанным постановлением перечень дополнен рядом новых психоактивных веществ. В частности, четырнадцать НПВ внесены в раздел «Наркотические средства», одно НПВ – в раздел «Психотропные вещества», две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных. Еще пятнадцать веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включёнными в перечень. При этом они не являются их производными ввиду точечных изменений их структур, позволяющих обходить установленные запреты.

Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Фармацевтический вестник»