Расширен перечень наркотических средств и психоактивных веществ, подлежащих контролю » Изменения законодательства усложняют жизнь отечественным дистрибьюторам Изменения законодательства могут потребовать от фармдистрибьюторов выполнения новых функций Россия продолжает совершенствовать законодательство для того, чтобы заработал, наконец, единый рынок лекарственных средств со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, лекарства необходимо вывести из-под действия законодательства о техническом регулировании в части их выпуска в гражданский оборот. Казалось бы, вопрос техники. Однако последняя версия законопроекта встревожила фармсообщество — прописанные в нем нормы усложняют жизнь отечественным дистрибьюторам. «Фармацевтический вестник»