На новой площадке «Инфамед К» сможет производить до 10 тонн фармсубстанций

В г.Багратионовске Калининградской области полным ходом идут строительные работы дополнительного цеха по производству фармсубстанций. Генеральным подрядчиком по выполнению комплекса работ «под ключ» по заказу ООО «ИНФАМЕД К» выступает Группа компаний «Фармконтракт».

Летом 2016 года фармацевтический завод ООО «Инфамед К» анонсировал решение не просто о расширении производственных мощностей завода, но и о создании цеха, который сможет выпускать различные фармацевтические субстанции, получаемые методом органического синтеза. Как отметил заместитель директора по научной работе ООО «ИНФАМЕД К» Иван Кириченко, руководством рассматривались различные пути решения данного вопроса:

Самым простым вариантом было бы размещение производственных заказов на дополнительных внешних площадках. Однако такой путь несет существенные риски для компании, которая обладает инновационными разработками и производственными «ноу-хау». Более того, необходимо признать, что период производства дешевых субстанций где-нибудь в Китае и Индии уже завершился. В азиатских странах выросла стоимость труда рабочих, ужесточаются требования к соблюдению предприятиями экологических норм и стандартов. Мы не можем позволить себе быть полностью зависимым от добросовестности внешнего поставщика и, тем более, не должны зависеть от валютных колебаний. Кроме того, не так давно ужесточились регуляторные требования и теперь для каждой новой производственной площадки необходимо получать заключение Минпромторга России основанного на мнении и проверках российского инспектората GMP при ФБУ «ГИЛС и НП». А это дополнительная нагрузка, дополнительные риски и постоянные дополнительные издержки.

Учитывая потребность «Инфамед К» в участке синтеза субстанций большей производительности, а также стремление синтезировать не только собственные продукты, но и выступать контрактной площадкой для зарубежных коллег, дистрибьюторское подразделение ведущего химико-фармацевтического холдинга России подобрало оптимальный вариант оснащения высокотехнологичным оборудованием, изготовленным в Швейцарии, Германии и Италии, позволяющим осуществлять синтез широкого спектра субстанций, в т.ч. и на контрактной основе, — порядка 10 тонн субстанций в год. Выполнение всего комплекса работ планируют завершить в 2018 году.

В планах инвестора и генерального подрядчика значатся и работы по организации фармацевтического склада класса «А» на 10 тыс. тонн хранения продукции в соответствии со стандартами GDP. Обсуждается и возможность организации на территории индустриального парка «Экобалтик®» собственного предприятия по производству чистой фармацевтической упаковки. В этом плане у ГК «Фармконтракт» есть интересные предложения, которые включают и стерилизацию продукта с системой Track&Trace, которая позволит обеспечить полный контроль этапов поставки и передвижения лекарственных средств от их упаковки на производстве до конечного покупателя.

Таким образом, создание подобного участка синтеза отечественных фармацевтических субстанции позволит внести вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны, снизить риски применения более дешевых продуктов, не всегда необходимых для решения конкретных задач. В то же время увеличение производственных мощностей, даже с учетом серьезной автоматизации технологического процесса, — это еще и существенное увеличение рабочих мест (порядка 600 новых рабочих мест для городка с численностью жителей не более 7 000 человек). По сути, уже сегодня завод ООО «ИНФАМЕД К» — это градообразующее предприятие для города Багратионовска: создано более трёхсот рабочих мест, налоговые отчисления существенно пополнили бюджеты города и района.

Фармацевтический завод ООО «ИНФАМЕД К», открытый в 2014 году — первое фармацевтическое предприятие в Калининградской области, которое производит инновационный популярный антисептический препарат Мирамистин® 0,01% раствор и глазные капли Окомистин®, общим объемом до 32 млн единиц в год. Предприятие работает по полному циклу – от синтеза субстанции до выпуска готового продукта.

ГК «Фармконтракт» — ведущий химико-фармацевтический холдинг России – крупнейшая компания, предоставляющая весь комплекс услуг по созданию и оснащению фармацевтических, химических, пищевых, биотехнологических производств, объектов химического синтеза, электронной промышленности и нефтехимических предприятий, различных лабораторных комплексов от идеи до выпуска первой таблетки, ампулы или продукции животного происхождения.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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