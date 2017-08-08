Владимир Волков: «Производство отечественных субстанций для антибиотиков нового поколения налажено в Мордовии»

Врио Главы Республики Мордовия Владимир Волков 4 августа посетил одно из крупнейших промышленных предприятий региона – завод «Биохимик». Лидер республики осмотрел работу основных производственных площадок, обсудил с руководством завода ключевые проекты, пообщался с работниками предприятия.

Осмотр производства начался с лаборатории разработки лекарственных средств – важнейшей площадки с точки зрения стратегического развития. Это своеобразный «мозг» предприятия, от работы которого зависит активность всех остальных производственных подразделений. В настоящее время «Биохимик» производит более ста наименований лекарственных препаратов, более 70 процентов из них включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Полтора года назад завод запустил новую линию по производству таблеток. В рамках проекта был построен комплекс чистых помещений в полном соответствии с требованиями стандарта GMP, установлено современное технологическое оборудование ведущих мировых производителей. В 2016 году началось строительство нового цеха по производству жидких стерильных лекарственных средств в форме ампул, флаконов малой и большой дозировки и преднаполненных шприцев.

Также Владимир Волков осмотрел лабораторию разработки новых активных субстанций и антибиотиков нового поколения. Напомним, в прошлом году завод посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, в рамках визита состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Мордовии, заводом «Биохимик» и Мордовским госуниверситетом по созданию фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики». Глава Минздрава подчеркнула, что создаваемый центр должен стать отечественной научно-производственной базой по производству антибиотиков последнего поколения.

Как доложили руководителю республики, эта задача выполняется. На сегодняшний день на заводе разработаны и выпускаются два вида субстанций новейших антибиотиков, а до конца года предприятие приступит к промышленному производству уже четырех видов субстанций. Особая значимость проекта заключается в том, что это производство полного цикла, и в этом его уникальность для отечественной фармацевтической промышленности.

Владимир Волков подчеркнул, что реализация этого проекта имеет огромное значение для России в целом. «Создание новейших антибиотиков полного цикла — наш вклад в лекарственную безопасность страны. Проект решает задачи импортозамещения и снижения зависимости от зарубежных производителей лекарств. Совместными усилиями собственника завода и республики мы будем делать все возможное, чтобы «Биохимик» стал крупнейшим отечественным фармацевтическим производством», — сказал лидер Мордовии.

Как отметил председатель Совета директоров группы компаний «НС-Фарм» Петр Белый, завод «Биохимик» очень плотно сотрудничает с Мордовским госуниверситетом. В лаборатории по разработке новых активных субстанций и антибиотиков нового поколения работают выпускники университета, при этом оснащение вузовских лабораторий не уступает производственным. Владимир Волков подтвердил, что в модернизацию МГУ имени Н.П. Огарева в последние годы были вложены значительные средства. «Мы шли на это намеренно, понимая, что тем самым закладываем фундамент для дальнейшего развития нашего вуза, обеспечения его конкурентоспособности», — подчеркнул лидер Мордовии.

Руководитель лаборатории по разработке новых антибиотиков Василий Купцов признался, что до приезда в Саранск работал во многих научных центрах, но был приятно удивлен очень высоким уровнем подготовки выпускников Мордовского госуниверситета. «Такому коллективу под силу решать самые серьезные задачи», — сказал он.

Владимир Волков встретился с трудовым коллективом «Биохимика». Лидер региона подчеркнул значимость стабильной работы завода для республики: «Это одно из крупнейших предприятий Мордовии, где всегда работало много людей. Поэтому для меня как руководителя очень важно видеть, что завод развивается и ставит для себя новые амбициозные задачи. Было время, когда положение на «Биохимике» было сложное, заказов практически не было, заводчане работали неполную неделю. Мы могли потерять предприятие. Конечно же, этого нельзя было допустить. Поэтому возродить «Биохимик», даже в условиях экономического спада в стране, стало делом принципа. Теперь, со сменой собственника, ситуация в корне изменилась. В производство вложено полтора миллиарда рублей инвестиций, завод заработал в полную силу. В апреле этого года на встрече с Президентом России В.В. Путиным я рассказывал ему, что мы запустили импортозамещающее производство антибиотиков и планируем начать выпуск собственных субстанций, чего еще не было в России. Президент поддержал все наши инициативы в этом направлении и пожелал вашему трудовому коллективу успешной работы».

Владимир Волков подчеркнул также, что параллельно с ростом объемов производства и выпуском новых видов продукции перед собственником стоит задача повышения производительности труда на предприятии и роста заработной платы.

«На ближайшие пять лет мы в республике поставили такую цель: каждый год рост зарплаты должен быть в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, и в 2 раза выше темпов инфляции. И здесь нужно к этому стремиться. На таком уникальном для страны производстве люди должны получать больше, чем в среднем по республике», — отметил руководитель региона.

Владимир Волков поблагодарил работников предприятия за их труд, отметил передовиков производства, пожелал успешной работы на благо развития завода и республики.

Также лидер Мордовии ответил на вопросы работников «Биохимика», которые касались самых разных сфер жизни: благоустройства дворов, оборудования мест отдыха, работы общественного транспорта, поддержки молодых специалистов.

Пресс-служба Главы Республики Мордовия