Челябинское УФАС рассматривает заявление о сговоре компаний на 148 торгах при закупке медизделий

3 августа в Челябинское УФАС России поступило заявление гражданина на действия ООО «Мирамед» и ООО «Канон» при участии в аукционах на поставку расходных материалов для проведения операций по протезированию.

По мнению заявителя, данные компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение при участии в государственных и муниципальных закупках с целью поддержания цен и заключения контракта заранее определенным участником по наиболее высокой цене, сообщили в пресс-службе УФАС.

Как указано в заявлении, такое антиконкурентное поведение компаний прослеживается в 148 аукционах, прошедших в период с 2014 по 2017 годы. Общая сумма заключенных контрактов составила более 400 млн рублей, а снижение начальной цены контракта — менее 1%.

География этих аукционов весьма обширна и включает: Свердловскую, Ярославскую, Курганскую, Самарскую, Оренбургскую и Архангельскую области, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республики Крым, Чувашию и Башкортостан.

Сейчас УФАС готовит запросы информации в адрес заказчиков и электронной площадки для установления и изучения всех обстоятельств проведенных торгов. После получения всех необходимых документов антимонопольным органом будет решаться вопрос о возбуждении дела, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Фармацевтический вестник»