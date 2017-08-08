Государственную регистрацию в России получили препараты Гликлазид и метформин производства компании «Фармасинтез»

В июле 2017 года компания «Фармасинтез» зарегистрировала два препарата, появление которых в линейке пероральных препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа является частью стратегического развития компании «Фармасинтез», направленного на импортозамещение препаратов для лечения метаболических нарушений.

Гликлазид в форме выпуска 30 мг и 60 мг и метформин сразу в трех формах выпуска (500 мг, 850 мг и 1000 мг) будет выпускать новейший завод компании «Фармасинтез-Тюмень», начавший свою работу в 2015 году.

Метформин – препарат для профилактики и лечения сахарного диабета.

Гликлазид – производное сульфонилмочевины, один из наиболее часто назначаемых эндокринологами гипогликемических препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа.

Оба препарата входят в 8-е издание Алгоритмов лечения сахарного диабета под ред. Ак. Дедова, 2017.

«Фармацевтический вестник»