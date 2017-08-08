В Кировской области планируется вложить в фармпроизводство более 1 млрд рублей

7 августа было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Кировской области, ООО «Кировский биохимический завод» и ООО «Восток»» в рамках реализации проектов и инициатив по развитию биотехнологической отрасли области.

Соглашение подписали врио губернатора области Игорь Васильев и генеральный директор ООО «Кировский биохимический завод» и ООО «Восток» Дмитрий Пантелеев.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соглашение регламентирует базовые принципы и условия сотрудничества сторон в рамках развития биотехнологической отрасли региона с опорой на производственный потенциал предприятий, в том числе путем реализации проектов и инициатив в сфере биотехнологий.

Как отметил, отвечая на вопросы журналистов, Игорь Васильев, подписанное соглашение очень важно для Кировской области, поскольку речь идет о привлечении значительных инвестиций – более 1 миллиарда рублей.

Эти инвестиции привлекаются для развития производства в поселке Восточном Омутнинского района. Здесь планируется создать порядка 400 новых рабочих мест, а налоговые поступления составят несколько сотен миллионов рублей за три года, начиная с текущего.

В соответствии с соглашением предполагается развитие производственного комплекса предприятия «Восток» на территории Омутнинского района, в том числе по возобновлению шприцевого производства, производства фармацевтической продукции и ферментных препаратов для нужд сельского хозяйства, ветеринарии, химической и спиртовой продукции.

По словам главы региона, еще один важный и значимый для жителей областного центра момент – это обязательство компании «Кировский биохимический завод» провести поэтапную реконструкцию очистных сооружений, расположенных на промплощадке предприятия. Только в текущем году на модернизацию будет направлено 35 млн рублей.

«Фармацевтический вестник»